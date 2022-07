Il Monza non si ferma e a breve può chiudere per un altro colpo di qualità a centrocampo mentre lavora anche per l’attacco: giornata pienissima

Chi pensava che il Monza si fermasse dopo Birindelli e Marlon, è stato subito smentito. Se il difensore brasiliano è sbarcato oggi a Malpensa (ma ancora non sono state fissate le visite mediche), oggi Modesto e Antonelli si sono continuati a muovere incontrando la Roma.

A Milano c’è stato il vertice con il gm giallorosso Tiago Pinto, con il futuro di Gonzalo Villar al centro dei discorsi. Un summit che, come raccolto da Calciomercato.it, è stato positivo ma non definitivo. Il centrocampista spagnolo infatti si è avvicinato al Monza, ma la trattativa non si può ancora considerare chiusa e c’è bisogno di discutere alcuni dettagli. La formula, in ogni caso, è quella di un prestito con diritto di riscatto a una cifra che oscilla tra i 9 e i 10 milioni di euro. Per vedere la fumata bianca totale, quindi, servirà ancora un po’ ma resta nettamente fiducia.

Non solo Villar, però, per i brianzoli che hanno incontrato anche Beppe Riso per discutere di Andrea Petagna. L’attaccante del Napoli resta uno dei nomi caldi per il reparto, così come Andrea Pinamonti che era presente nello stesso hotel in cui è avvenuto il vertice tra la Roma e il Monza per Villar. Il giovane attaccante dell’Inter è uscito in compagnia di Skriniar, ma nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni.