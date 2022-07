Il giallo del calciomercato estivo riguarda il Milan. E’ una partita a poker e qualcuno sta bluffando su Renato Sanches

Sta andando sempre più le lunghe la vicenda Renato Sanches. Il centrocampista è oggi conteso da Milan e Psg ma ancora l’affare non è andato in porto.

Il club rossonero aveva praticamente messo le mani sul giocatore con un accordo raggiunto sia con il Lille, per una cifra vicina, ai 12-15 milioni di euro, sia con lo stesso portoghese, per circa 4 milioni netti a stagione. Le note vicende societarie e la trattativa per il rinnovo di Maldini e Massara hanno di fatto bloccato tutto, permettendo l’inserimento dei francesi, che con Luis Campos e Galtier sono andati in pressing su Sanches.

Oggi il Milan ha ancora in mano il sì del Lille, non più quello del centrocampista che vorrebbe più soldi. Allo stesso tempo il club francese appare, in questo momento, più propenso a cedere il giocatore ai rossoneri anziché al Paris Saint-Germain. Si vive dunque una fase di stallo, in attesa che qualcuno faccia una nuova mossa.

Non è da escludere che qualcuno in questa trattativa stia bluffando. Viene difficile pensare che la trattativa Psg-Renato Sanches sia ferma perché i francesi non abbiano voglia di pareggiare l’offerta del Milan fatta al Lille. Le notizie continuano ad arrivare ma in maniera contrastanti: in Francia insistono che Renato Sanches abbia voglia di giocare sotto la Torre Eiffel. Notizia che trova conferme in Germania.

Calciomercato Milan, le ultime su Renato Sanches

Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, afferma, infatti, che “Renato Sanches vuole assolutamente unirsi al PSG in estate! Ha preso questo decisione. C’è fiducia affinché il trasferimento a Parigi si realizzi”. Nello stesso tempo, ‘goal.fr’, riporta i dubbi di una fonte vicina al Lille: “Il PSG non mostra un interesse significativo per Sanches. Ha già da 7 a 8 giocatori in quel settore di campo. È molto improbabile che andrà a Parigi. Il Milan sembra essere in pole position e un altro club importante ha un vero interesse per lui“.

Si tratta dunque davvero di una partita a poker, in cui qualcuno, come detto, sta bluffando. A breve, però, le carte verranno scoperte e non possono essere escluse sorprese.