Mario Balotelli ha preso una decisione sul suo futuro, ecco dove giocherà l’attaccante nella stagione che sta per iniziare

La stagione scorsa ha visto Mario Balotelli tornare su buoni livelli di rendimento. L’attaccante, con la maglia dell’Adana Demirspor in Turchia, ha realizzato 19 reti in 33 presenze complessive, ritrovandosi dopo diversi anni difficili.

Il bomber classe 1990 guarda ora al futuro e pensa di poter strappare un ultimo importante contratto in uno dei principali campionati. Di recente, delle dichiarazioni del presidente dell’Adana Demirspor hanno chiarito che non sono arrivate per lui offerte ufficiali, ma di certo il suo rendimento ha fatto sì che qualcuno sia tornato a pensare con interesse a ‘Super Mario’. E lui stesso sembra avere le idee chiare su dove vorrebbe giocare.

Calciomercato, Balotelli mette nel mirino la Liga: tripla pista

Ieri, in una storia sul suo profilo Instagram, ha chiesto ai suoi followers se piacerebbe loro vederlo giocare nella Liga spagnola. Una ipotesi che viene rilanciata anche dal portale ‘Fichajes.net’, secondo cui sono tre le piste principali che possono portarlo nel massimo campionato iberico. In prima fila, ci sarebbe il Valencia di Gattuso. A seguire, il Siviglia, che in attacco deve rimpiazzare Luuk De Jong e, probabilmente, almeno uno tra En-Nesyri e Munir. Infine, l’Espanyol, con il quale l’Adana potrebbe imbastire discorsi legati al cartellino centrocampista Matias Vargas, in prestito in Turchia nella passata stagione ma di proprietà dei biancazzurri.