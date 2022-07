Formula 1, Leclerc trionfa in Austria: sfortuna per Sainz

Pomeriggio pazzesco in Austria per gli appassionati di Formula 1 con un Gran Premio spettacolare e ricco di colpi di scena portato a casa da un sontuoso Charles Leclerc

È stato un Gran Premio d’Austria pazzesco quello che si è consumato oggi pomeriggio. Gara praticamente perfetta per Charles Leclerc che torna a vincere riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio in Austria come non accadeva dal lontano 2003, al culmine di una contesa senza esclusione di colpi in cui non sono mancati sorpassi e prove di forza nei confronti del grande rivale Max Verstappen che al traguardo arriva secondo.

Chiude il podio un ritrovato Lewis Hamilton, abile a sfruttare l’occasione facendosi trovare pronto, arrivando davanti al compagno di box George Russell. Sfortuna per Carlos Sainz che per un problema all’auto è costretto al ritiro nel finale, cedendo quello che sarebbe stato un podio praticamente certo. Out anche la Red Bull di Perez proprio nelle battute iniziali della gara.