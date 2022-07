Il Leeds avrebbe deciso di puntare i suoi soldi su Arnaud Kalimuendo, attaccante del PSG, che potrebbe arrivare al posto di Charles De Ketelaere, priorità del Milan

Il Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara sembra avvicinarsi sempre di più al profilo di Charles De Ketelaere, fantasista del Bruges e astro nascente del calcio europeo.

Classe 2001, il giocatore belga è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti nel panorama del Vecchio Continente e il Milan sta alzando la posta per provare ad assicurarsi le sue prestazioni per il futuro. De Ketelaere vuole soltanto i rossoneri. La prospettiva di giocare la Champions League con un club di questo blasone ha messo in secondo piano le mire del Leeds, società inglese che ha avanzato proposte decisamente interessanti al club belga per il fantasista. Anche il Milan vuole spingersi in avanti nell’offerta da presentare al Bruges, per convincere definitivamente il club e ottenere le prestazioni di De Ketelaere.

Calciomercato Milan, il Leeds ha scelto l’alternativa a De Ketelaere

Le speranze del Leeds si stanno quindi affievolendo sempre di più e, a testimoniarlo, secondo quanto riportato dal giornalista inglese James Marshment di ‘TeamTalk’, ci sarebbe l’offerta avanzata dalla società inglese nei confronti del PSG per Arnaud Kalimuendo. L’attaccante del PSG sarebbe l’alternativa a De Ketelaere, viste le sue volontà di vestire la maglia del Milan con il Leeds, quindi, pronto a sfilarsi nella gara al fantasista belga.