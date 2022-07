Alla CMIT TV spazio anche per la Roma con la volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio. L’analisi con l’onorevole Antonella Melito

Svolta possibile piuttosto importante in casa Roma, con il comunicato congiunto tra il club giallorosso e il Comune in merito allo stadio, che ha inevitabilmente acceso nuovamente l’interesse dei tifosi. A tal proposito ai microfoni della CMIT TV è intervenuta l’onorevole Antonella Melito per fare il punto della situazione: “Finalmente Roma inizia a dare una visione che va oltre. Guardiamo al 2026, data auspicabile. Ad oggi è tutto fermo a dei colloqui informali. Il Campidoglio e la Roma sono in contatto. Attendiamo lo studio di fattibilità che consentirà di proseguire su questo progetto. Il fatto che dal punto di vista urbanistico non ci siano aggravi ci fa essere positivi. Il fatto che si punti esclusivamente ad un progetto sportivo, legato alla logistica dell’area, ci fa ben sperare”.

L’onorevole Melito ha continuato: “Vi posso dire che aspettiamo il progetto definitivo per l’iter deliberativo che dovrà esserci per arrivare a manifestare l’interesse pubblico per questo progetto. L’interlocuzione è andata ad un piano importantissimo. Prendere visione del progetto per partire. Il tifoso deve essere ottimista perchè è cambiata l’amministrazione. Vogliono portare a casa risultati tangibili e concreti. Vedo un sentimento diverso, con area diversa e amministrazione diversa. Abbiamo intenzione di dare risposte ai tifosi”.