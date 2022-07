In casa Sassuolo si sfregano le mani per la possibile cessione di Gianluca Scamacca al Paris Saint Germain. Un maxi affare sotto tutti i punti di vista

Per Gianluca Scamacca è stata una grande stagione dal punto di vista personale con ben 16 reti in Serie A ed una valutazione di mercato in grande ascesa che lo ha di fatto allontanato definitivamente dal campionato italiano. Per il centravanti classe 1999 all’orizzonte si prospetta un sogno pronto a divenire realtà con il possibile passaggio al Paris Saint Germain e relativa operazione da quasi 50 milioni di euro.

Il Sassuolo attende e spera di riuscire a monetizzare al massimo la cessione del bomber ex PSV, che arrivò in neroverde per circa 500mila euro. Il Paris Saint Germain ha offerto 40 milioni più bonus, mentre la società italiana vorrebbe proprio quei 50 milioni di cui si è parlato.

Calciomercato PSG, ecco Scamacca: incontro decisivo

Allo stato attuale appare quindi evidente come se Campos alzerà la proposta a 45 milioni di euro più bonus, l’affare potrebbe concludersi. In tal senso ad inizio settimana prossima, tra lunedì e martedì è previsto l’incontro decisivo tra i due club e l’agente Lucci con le distanze che si stanno riducendo man mano. Nella gioielleria del Sassuolo a queste cifre sarebbe anche una cessione record dopo le tante ottime delle scorse stagioni: da Boga a Demiral passando per Politano.

Con un biglietto da visita da 16 reti in campionato e con la Nazionale di Mancini in ballo si presenterà dunque Scamacca in quel di Parigi, con annesso ingaggio da circa 3 milioni di euro a salire negli anni.