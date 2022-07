Federico Bernardeschi ha dato l’addio a parametro zero la Juventus lo scorso 30 giugno. Il nazionale azzurro è destinato a lasciare la Serie A

Arrivano novità importanti sul futuro di Federico Bernardeschi, in cerca di una sistemazione dopo il divorzio con la Juventus e il mancato rinnovo con il club bianconero.

Negli ultimi tempi all’ex Fiorentina si era interessato soprattutto il Napoli, senza trovare per l’accordo con l’entourage del calciatore. La svolta però nelle ultime ore: come riporta ‘Gazzetta.it’, Bernardeschi sarebbe a un passo dall’accasarsi al Toronto nella Major League Soccer.

Calciomercato, svolta Bernardeschi: vola in America

Da sistemare gli ultimi dettagli, ma il mancino della Nazionale azzurra viaggia spedito verso il Canada lasciando così la Serie A. Bernardeschi, in caso di fumata bianca definitiva, rimpolperebbe così ulteriormente la colonia di italiani a Toronto dopo le ufficialità di Insigne e Criscito, a loro volta in scadenza rispettivamente con Napoli e Genoa. Il club di MLS ha sfruttato la regola Beckham, che permette di sforare per tre giocatori il tetto salariale. Nel torneo americano, inoltre, ci sarà la presenza anche di Giorgio Chiellini, ex compagno di Bernardeschi alla Juventus che indosserà la maglia del Los Angeles FC.