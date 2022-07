Un calciatore della Roma ha rinnovato il proprio contratto fino al 2026: arriva l’annuncio ufficiale del club giallorosso

Novità ufficiale in casa Roma. Il club giallorosso è al lavoro sul calciomercato sia in entrata che in uscita, al fine di accontentare mister Jose Mourinho. La società, però, si concentra anche sul fronte giovani di sua proprietà e, a questo proposito, è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto fino al 2026.

Il ghanese era stato lanciato in prima squadra dallo Special One lo scorso anno. Non è riuscito a raccogliere molto spazio, ma va senz’altro sottolineata la doppietta sontuoso realizzata contro il Genoa. Ora il prolungamento dell’accordo, a dimostrazione di come la Roma creda nelle sue potenzialità.

Calciomercato Roma, UFFICIALE il rinnovo di Felix fino al 2026

Di seguito il comunicato rilasciato dalla Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Felix Afena-Gyan ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Felix ha fatto il suo esordio in Prima Squadra il 27 ottobre 2021 in Cagliari-Roma 1-2. Con la maglia della Roma ha collezionato finora 22 presenze, tra le quali 3 nella prima edizione di UEFA Conference League. Della sua prima stagione in Prima Squadra resta impressa la splendida doppietta messa a segno in Serie A contro il Genoa, il 21 novembre 2021“. Chiosa con un “congratulazioni, Felix!“.