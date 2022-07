Un big della rosa di Allegri potrebbe lasciare la Juventus questa estate. Arriva l’annuncio ufficiale che può ribaltare ogni scenario

Il Bayern Monaco fa sul serio per de Ligt, obiettivo primario del club campione di Germania per rinforzare la difesa nella prossima stagione.

Oliver Kahn ha smentito una possibile offensiva invece per Cristiano Ronaldo, allontanando con forza i rumors che accostavano l’ex fuoriclasse della Juventus ai bavaresi considerando le frizioni con lo United e una possibile partenza da Manchester. “Per quanto lo apprezzi e lo consideri come uno dei più grandi di sempre, una mossa in questa direzione non rientrerebbe nella nostra filosofia”, le sue parole su CR7.

Discorso diverso al contrario per de Ligt, con Kahn che ha alimentato le voci sull’interesse del Bayern per il centrale della Juve, ambitissimo anche dal Chelsea sul mercato. L’ex capitano dell’ajax può lasciare Torino e il CEO dei tedeschi non si nasconde, aprendo le porte a un nuovo arrivo di livello nel reparto arretrato: “Siamo contenti della qualità che abbiamo nel pacchetto dei difensori centrali. Ma possiamo migliorare quando si tratta di leadership, numero e spessore“, ha ammesso Kahn al magazine ‘Kicker’.

Calciomercato Juventus, Kahn e il Bayern allo scoperto su de Ligt

Le dichiarazioni di Kahn rafforzano i rumors sull’interesse del Bayern Monaco per de Ligt, che per un’offerta pesante potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione del mercato. Il nazionale olandese ha una clausola rescissoria da 125 milioni di euro nel contratto fino al 2024, con la dirigenza della Continassa che vuole avvicinarsi il più possibile a tale cifra (preferibilmente cash) per dare il via libera alla cessione del giocatore.