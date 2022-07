Un calciatore osservato da vicino dalla Juventus sta per firmare il contratto col club: arriva l’annuncio ufficiale che toglie ogni dubbio

La Juventus si appresta a riabbracciare Paul Pogba. Il centrocampista francese ha scelto di tornare a vestire i colori bianconeri, dopo l’esperienza non entusiasmante al Manchester United. Un acquisto a parametro zero di fondamentale importanza per la ‘Vecchia Signora’, che aveva assolutamente bisogno di rinforzare la metà campo con un nome di tale portata.

Il classe ’93, però, non è l’unico nome presente nella lista dell’uomo mercato Cherubini per la mediana. Da tempo, tra gli altri, piace anche Pablo Martin Paez Gavira, meglio conosciuto come Gavi. Il gioiellino del Barcellona appena 17enne (ne compirà 18 il prossimo 5 agosto) ha stupito tutti in maglia blaugrana nell’ultima stagione, attirando l’interesse dei grandi club europei. Il suo contratto è in scadenza giugno 2023 e la trattativa per il rinnovo è stata alquanto travagliata, di conseguenza erano aumentati non poco i dubbi sulla permanenza del calciatore in Catalogna.

Ora la telenova sta per giungere alla sua conclusione. La conferma arriva dal direttore sportivo del Barça Mateu Alemany, il quale ha rilasciato un annuncio chiaro su Gavi durante la presentazione di Franck Kessie: “C’è un accordo. Ci stiamo impegnando fortemente per risolvere questa situazione. Gavi ha 17 anni e stiamo aspettando che diventi maggiorenne in modo che possa firmare un contratto più lungo di tre anni. Ci sono piccoli dettagli da sistemare e lo faremo. Gavi continuerà con noi al 100%“.