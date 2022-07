Cristiano Ronaldo e la scelta folle: “E’ l’unica possibilità”

Rebus attorno al futuro di Cristiano Ronaldo, potrebbe esserci una scelta clamorosa: “L’unica sua possibilità”

Arrivato e accolto un anno fa sulle ali dell’entusiasmo, la seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe chiudersi dopo solo 12 mesi. Il futuro del portoghese è quanto mai un rebus. Il giocatore, al momento, si trova a Lisbona e il ‘Daily Mail’ sottolinea come ancora non sia nota la data di un ritorno in Inghilterra e il ‘caso Ronaldo’ potrebbe destabilizzare e non poco l’ambiente United, un ambiente che avrebbe bisogno del massimo della tranquillità considerando anche l’arrivo del nuovo tecnico ten Hag.

Lo stesso tabloid inglese assicura come il Chelsea possa essere una delle possibili destinazioni del portoghese, che sembra essere sempre più intenzionato a lasciare il Manchester perché desideroso di giocare la Champions League. Ecco quindi che i ‘Blues’ potrebbe essere una pretendente, ma non l’unica. Si è parlato di Bayern Monaco, ma anche di Napoli e Roma, oltre che di due rivali storiche di Ronaldo all’epoca del Real Madrid: Barcellona e Atletico Madrid.

Calciomercato Barcellona, colpo Ronaldo: indizio clamoroso

Seguendo il ragionamento Champions la pista Roma andrebbe esclusa, mentre il discorso Napoli, riflettendo sul capitolo ingaggi, appare quasi impossibile. Molto più facile quindi che possa essere intrapresa una delle altre strade. E il giornalista portoghese Nuno Luz, intervenuto a ‘Radio Marca’, ha sottolineato come “Il Barcellona sarebbe l’unica possibilità per il futuro di Ronaldo, ma anche l’Atletico non va escluso”.

Le squadre in grado di mettere sotto contratto il fuoriclasse lusitano non sono tante. Una delle poche potrebbe essere proprio il Barcellona. Il cinque volte Pallone d’Oro non si è presentato agli allenamenti del Manchester United per il terzo giorno di fila. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro per cercare di sbrogliare la situazione e l’ipotesi Barcellona è da tenere seriamente in considerazione, ancora di più dopo gli ultimi recenti sviluppi. I bookmaker inglesi, infatti, hanno improvvisamente sospeso la quota sulle scommesse del suo trasferimento in blaugrana, precedentemente bancato addirittura a 75 volte la posta. Un segnale che qualcosa si sta muovendo.