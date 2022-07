VIDEO CM.IT – Inter, arriva il quinto colpo: visite e firma per Bellanova

L’Inter abbraccia Raoul Bellanova, l’esterno in arrivo dal Cagliari sarà il quinto acquisto: giornata di visite e firma

L’Inter prosegue nell’instancabile opera di rafforzamento, dopo i quattro acquisti ufficializzati nei giorni scorsi oggi sarà la volta nell’innesto numero cinque. Si tratta dell’esterno Raoul Bellanova, proveniente dal Cagliari.

Giornata di visite mediche e firma per il giocatore classe 2000. Un’ora circa di tempo per le visite alla clinica Humanitas, l’iter proseguirà con l’idoneità agonistica al Coni e con le firme in sede nel pomeriggio. Una nuova freccia a disposizione per Simone Inzaghi.