CM.IT | Solbakken-Napoli, incontro per sorpassare la Roma: c’è un ostacolo

Solbakken-Napoli, l’incontro a Roma per confermare il gradimento: calciatore in lista, ma serve una cessione top per l’ingaggio

Ola Solbakken è sulla lista del Napoli: fin qui nessuna novità. Il calciatore del Bodo Glimt è nell’ormai famigerata lista di esterni alti che il club azzurro ha pronta. Con il contratto in scadenza al dicembre di quest’anno, Solbakken è un’occasione di mercato, con un prezzo limitato ed un intermediario, Luca Ariatti, che sta lavorando alla pista.

Classe ’98, Solbakken è la classica ala che gioca a piede invertito. Mancino che giostra sulla destra, ecco perché il Napoli ha adocchiato e messo in apice ai suoi pensieri in quel ruolo il norvegese. La stagione di Solbakken con il Bodo è stata importante, la Conference League ha permesso di mostrare talento e forza anche oltre i confini del campionato norvegese.

Il norvegese piace da tempo alla Roma. L’incontro delle scorse ore proprio nella capitale, però, con il Napoli ha portato un nuovo riassetto, con gli azzurri che sembrano più avanti nella possibile acquisizione del calciatore.

Duello con la Roma per Solbakken: dipende da Politano

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la possibilità per il Napoli di acquistare Solbakken (con una sorta di indennizzo per il Bodo, visti i pochi mesi di contratto) è legata alle uscite.

Senza che ci sia l’addio di Matteo Politano alla maglia azzurra (maggior indiziato per liberare una casella a destra), non ci sarà spazio per l’ingaggio di nessun altro calciatore.

La situazione, in particolare con il Valencia, per la cessione dell’esterno ex Inter resta immutata. Il Napoli chiede 20 milioni, non ci sono club disposti ad affrontare l’esborso: situazione che blocca, per ora, anche Solbakken.