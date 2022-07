La Juventus chiude a 23 milioni: il sostituto solo a gennaio

La Juventus potrebbe chiudere a 23 milioni un colpo di alto livello sul calciomercato. Il sostituto arriverebbe solo a gennaio

La Juventus è partita forte sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per completare la rosa. Una ricerca fruttuosa, per il momento, ma che è attesa dalle ufficialità.

Da Pogba a Di Maria, i bianconeri potrebbero comunque non fermarsi a questi nomi importantissimi. Perché il parco giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri va arricchito praticamente in ogni reparto, e comunque la dirigenza è aperta a ogni opportunità di livello, purché migliori la squadra ovviamente. Una di queste potrebbe essere Roberto Firmino. L’attaccante, infatti, sembra arrivato alla fine del suo ciclo al Liverpool, dopo sette anni da protagonista assoluto e in cui ha aiutato i Reds a macinare vittorie, con la sua qualità, il suo senso tattico e anche i gol messi a referto. La Juventus guarda interessata e potrebbe presto passare ai fatti.

La Juventus su Firmino: doppia offerta per l’attaccante

Firmino potrebbe far comodo al fianco di Dusan Vlahovic, ma anche come alternativa di lusso all’ex Fiorentina. L’attaccante, secondo quanto riferisce ‘Indykaila’ su Twitter, è un chiaro obiettivo bianconero e il Liverpool ha fissato il suo prezzo a 23 milioni di euro. In caso di addio, i Reds lo sostituirebbero nel calciomercato di gennaio.

Non è l’unica fonte a parlare di Firmino in ottica bianconera. Secondo quanto riporta ‘As’, infatti, la Juventus è tra i club interessati e potrebbe decollare lo scambio con Adrien Rabiot, il cui costo si aggira sugli 11 milioni di euro. Vedremo se la pista sarà sempre più concreta, di certo Firmino a queste cifre rappresenterebbe un colpo di prim’ordine per l’attacco della Vecchia Signora.