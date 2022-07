L’esperienza Champions che serve al Milan: un vincente per Pioli

Il Milan si guarda intorno a caccia delle occasioni più interessanti che il mercato è in grado di proporre. Una risorsa intrigante, ma solo a determinate condizioni e come alternativa, potrebbe arrivare dal Real Madrid

Il Milan con lo scudetto cucito sul petto e qualche vicenda societaria che ha scaldato l’ultimo periodo si prepara ad affrontare un calciomercato estivo che dovrà contribuire ad innalzare la qualità tecnica e soprattutto d’esperienza internazionale di una squadra vogliosa non solo di replicare lo scudetto, ma anche di far bene in Champions League. Al di là quindi della necessità di inserire in organico almeno un nuovo centrocampista ed un difensore centrale, il club meneghino tiene le antenne dritte anche su eventuali altre occasioni interessanti in giro per l’Europa.

A tal proposito tra gli svincolati di lusso, in grado di fornire un enorme bagaglio di vittorie ed esperienza, c’è anche il brasiliano Marcelo che ha concluso il suo lunghissimo rapporto con il Real Madrid alzando Liga e Champions League da capitano.

Calciomercato Milan, quattro possibili destinazioni per Marcelo: ci sono anche i rossoneri

A soli 19 anni Marcelo arrivò a Madrid e ora va via per affrontare la fase conclusiva della sua straordinaria carriera. In questo senso secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ ci sarebbero quattro possibili destinazioni per il mancino brasiliano che ha fatto la storia recete di uno dei club più importanti al mondo.

Nel poker di possibili scelte c’è anche lo stesso Milan che rappresenterebbe di certo la più grande sfida. I campioni d’Italia in carica dovranno infatti affrontare anche la Champions provando a migliorare lo score deludente dell’ultimo anno e in questo senso un profilo vincente come Marcelo, seppur in un ruolo copertissimo come quello di terzino sinistro, potrebbe dire la sua. A Milano inoltre il brasiliano incrocerebbe nuovamente sulla sua strada anche Theo Hernandez, titolare proprio in quella posizione dopo essere stato avanti a lui proprio nelle gerarchie madrilene. Si tratterebbe di una riserva di lusso con uno stipendio da ridimensionare, ma alle spalle del francese direbbe la sua.

Le altre papabili destinazioni per Marcelo sono il Marsiglia, il Getafe ed infine il Valladolid dell’amico Ronaldo neo promosso in Liga.