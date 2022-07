Saluta il Milan e resta in Serie A: annuncio in arrivo

L’attaccante lascia ancora una volta il Milan: un nuovo prestito, stavolta nel massimo campionato

E’ solo questione di ore il passaggio di Lorenzo Colombo al Lecce. Il club salentino ha deciso di puntare forte sull’attaccante di proprietà del Milan, pronto a vivere una nuova esperienza, dopo quella con la maglia della Spal, in Serie B.

Ora giocherà in Serie A con i pugliesi. Un affare chiuso ormai da giorni, che andava solo ultimato. Colombo, sul quale il Diavolo punta molto, si trasferirà a Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il Milan. Per il giovane italiano è ancora tempo di farsi le ossa, stavolta nel massimo campionato.

Anche Nasti, protagonista con la Primavera, e Lazetic sono pronti a lasciare i rossoneri in prestito. Per l’italiano va seguita la pista Ascoli. Il serbo, invece, è stato sondato dal Cagliari ma non sono escluse altre ipotesi.