La Juve prepara l’offerta, Totti lo ‘scarica’: Zaniolo vede il bianconero

Dall’offerta della Juventus alle dichiarazioni di Francesco Totti: Zaniolo e la Roma sono sempre più distanti

Si fa sempre più caldo l’asse tra Juventus e Roma per Nicolò Zaniolo. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe arrivare l’affondo decisivo del club bianconero.

Tra Zaniolo e i giallorossi c’è aria di addio e, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Francesco Totti non ne fa un dramma: “Sarà un dolore se per caso dovesse andare alla Juventus? Nessun dolore, perché se dovesse succedere so che la Roma ne prenderebbe uno altrettanto bravo. Cristiano Ronaldo? Non ci ho mai creduto, poi se realmente fosse vero ben venga, tutti sarebbero felici. Dybala era possibile, poi sono successe cose per le quali è svanito… C’era stata una chiacchierata, l’opportunità esisteva realmente”. Dalle voci su CR7 e Dybala a Zaniolo: la leggenda giallorossa si è espressa così sul mercato della squadra di Mourinho. La Juve, nel frattempo, prepara l’assalto a Zaniolo.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Zaniolo

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus sta preparando l’offerta per Zaniolo: il club bianconero vuole chiudere l’affare in prestito oneroso con obbligo di riscatto e la Roma avrebbe aperto anche a questa formula. Cherubini è pronto ad offrire al giocatore 4 milioni a stagione più bonus per cinque anni. La società giallorossa, però, non vuole contropartite tecniche, al massimo potrebbe inserire qualche giovane per fare plusvalenze. In ogni caso, la richiesta di Tiago Pinto è di 50 milioni di euro complessivi. Sono giorni infuocati sul fronte Zaniolo.