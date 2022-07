Juve, colpo extralusso per il vice Vlahovic: lo sconto è imperdibile

Dopo l’addio di Morata, la Juventus è a caccia di un altro attaccante, magari con caratteristiche non troppo diverse: la pista dal Liverpool è ghiottissima

Sono stati giorni di addii anche pesanti per la Juventus, già noti ma comunque svolte epocali che lasciano una voragine nell’attacco bianconero. In primis quello di Paulo Dybala, che dopo sette anni di gol e trofei non ha rinnovato il suo contratto ed è quindi libero di trovare a zero un’altra squadra. Al momento l’Inter resta in stand-by, per quanto Marotta conserva la sua posizione in pole position, ma visto il prolungarsi della trattativa non si può escludere niente. Con Milan e squadre estere a osservare.

Allo stesso tempo Bernardeschi e Morata hanno dato definitivamente l’addio alla Juventus, che ora dovrà riempire i vari buchi lasciati in tutti i ruoli dell’attacco. Uno verrà riempito da Di Maria, altri potrebbero essere occupati anche da Kostic o Berardi o ancora Nicolò Zaniolo. Per il posto sulle fasce le candidatura sono diverse mentre per la punta centrale i discorsi sono ancora – teoricamente – indietro. Serve un vice-Vlahovic, magari anche con caratteristiche non identiche, ma più da manovra come lo stesso Morata. Ma la Juve non è l’unica big a vivere un momento di cambiamenti enormi in attacco. In Premier, soprattutto al Liverpool, l’addio di Sadio Mane è stato clamoroso e pesante. E se da una parte Salah ha rinnovato, potrebbe salutare anche Roberto Firmino.

La Juve pensa a Firmino: il prezzo è imperdibile

Il brasiliano, insieme appunto a Mane e Salah, ha composto il tridente delle meraviglie che ha portato il Liverpool a vincere qualsiasi cosa. I cicli, però, finiscono: il senegalese è volato al Bayern Monaco, con Klopp che ha già avuto modo di scoprire il grande impatto di Luis Diaz. Al tempo stesso, in attacco è arrivato Darwin Nunez che di conseguenza relega Firmino in seconda fascia. Ha un solo anno di contratto e non ha intenzione di perdere il Mondiale, per cui sarebbe pronto ad andare via con l’obiettivo di giocare e riguadagnare posizioni anche nel Brasile.

Come riporta il ‘Daily Mirror’, la Juventus avrebbe messo gli occhi con grande interesse proprio su Firmino, punta atipica che appunto fa girare la squadra proprio come Morata. Assist e qualità, potrebbe giocare comodamente anche in coppia con Vlahovic. I bianconeri sperano addirittura di strapparlo ad Anfield una ventina di milioni di euro. Comunque solo cash, dal momento che – scrive il tabloid inglese – al Liverpool non interessa un eventuale scambio con Rabiot. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i Reds e gli agenti di Firmino. Se il brasiliano dovesse esprimere la sua volontà di provare una nuova esperienza, gli inglesi lo lascerebbero andare ora monetizzando il più possibile piuttosto che perderlo a zero tra un anno.