Ahmed Ibrahim l’astro nascente del calcio israeliano: l’Italia ‘osserva’

Ahmed Ibrahim ha messo in mostra tutto il suo talento nell’Europeo Under 19 che Israele è stato a un passo dal vincere. Il diciottenne è nei radar di club italiani

Possibile futuro in Italia per Ahmed Ibrahim, astro nascente del calcio israeliano attualmente in forza all’Hapoel Jerusalem. Il classe 2004 si è messo in grande mostra all’Europeo U19 che Israele è stato a un passo dal vincere.

La ‘baby’ Nazionale del Ct Haim si è arresa solo in finale contro la fortissima Inghilterra, dopo aver buttato fuori in semifinale la Francia. Esterno/prima punta veloce e tecnico nonché bravo ad usare anche il sinistro, nel torneo Ibrahim ha attirato l’attenzione di scout di diversi club, italiani compresi, andando a segno nel match contro la Serbia del milanista Lazetic. Diciottenne da soli due mesi e mezzo, Ibrahim è insomma uno di quelli di cui sentiremo parlare molto e che, magari, prossimamente vedremo in Italia.