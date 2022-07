Cristiano Ronaldo: “Ecco cosa voglio insegnare a mio figlio”

Cristiano Ronaldo racconta un retroscena della sua vita familiare e attraverso il rapporto con il figlio racconta qualcosa di sé

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora chiaro. Il portoghese deve decidere se restare al Manchester United o tentare una nuova avventura, ma, intanto, si gode le vacanze e rompe il silenzio, per raccontare qualcosa di sé.

Intervistato in patria dalla ‘Televisao Indipendente’, Ronaldo ha raccontato alcuni aneddoti del rapporto con il figlio, il piccolo Cristiano Junior, che ha da poco compiuto 12 anni. “Vado spesso a Lisbona e qualche volta lui viene con me – ha spiegato – Volevo fargli vedere dove ero cresciuto e gli ho mostrato la stanza dove vivevo con il mio amico Paixao. Lui non poteva crederci e mi ha chiesto se davvero io avessi vissuto lì. Tutti pensano che ogni cosa oggi sia facile, che la qualità della vita e tutto ciò che facciamo piova dal cielo. Quello che voglio instillare in Cristiano Junior e quando visito i ragazzi nelle scuole, è che il talento da solo non basta e che solo col duro lavoro si può raggiungere cosa si vuole”.