C’è l’accordo: il rinforzo per Pirlo arriva dall’Italia

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk: accordo trovato per il centrocampista, dall’Italia alla Turchia

Andrea Pirlo ha deciso di ripartire dalla Turchia e dalla panchina del Fatih Karagumruk. Ora l’ex tecnico della Juventus guarda in Serie A per rinforzare la propria squadra. Dopo le voci su Ramsey, in uscita proprio dai bianconeri, la società turca ha puntato un altro centrocampista proveniente dall’Italia.

Il nome è quello di Matteo Ricci, 28 anni, centrocampista di proprietà del Frosinone. Come riferisce il giornalista turco Yagız Sabuncuoglu, le due società avrebbero trovato un accordo per il trasferimento del calciatore in Turchia.

Calciomercato, Ricci va da Pirlo

Andrea Pirlo compra in Italia con il suo Fatih Karagumruk: la società turca è vicina all’acquisto di Matteo Ricci. Stando a quanto riportato, c’è l’accordo tra i club e il calciatore volerà ora a Istanbul per formalizzare la trattativa.

Ricci, 28 anni, legato alla società laziale fino al 2024 lo scorso anno ha disputato 31 partite in Serie B con due reti e quattro assist. Ora per lui c’è la Turchia: lo aspetta il Fatih Karagumruk di Pirlo.