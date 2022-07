Dal Milan alla Premier League: 16 milioni sul tavolo

L’ormai ex giocatore del Milan può decidere di volare in Inghilterra, lasciando l’Italia. Offerta importante per lui

E’ scaduto il contratto col Milan di Alessio Romagnoli. Il capitano da ieri è senza squadra: l’accordo con la Lazio, infatti, non è stato ancora trovato.

Si è vociferato anche di una possibile permanenza in rossonero, dopo che la trattativa per Sven Botman è naufragata. La pista che lo avrebbe riportato al Diavolo però non si è mai infiammata. La Capitale sembra ancora essere la meta preferita di Romagnoli ma nel frattempo il Fulham continua a spingere.

L’ultima offerta del club inglese, per convincere l’ex capitano del Milan, sarebbe un quadriennale a quattro milioni netti a stagione. Una proposta davvero importante, superiore a quella della Lazio, che sta facendo riflettere il giocatore.