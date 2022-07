Inter, nuovo annuncio UFFICIALE: arriva il quarto colpo nerazzurro

L’Inter annuncia il quarto colpo ufficiale del suo mercato, il nuovo comunicato nerazzurro arrivato poco fa

Inter scatenata sul mercato in questi giorni, con i nerazzurri a mettere a segno diverse operazioni e confermarsi tra le società più attive. Dopo le ufficialità di Lukaku, Asllani e Onana, arriva la quarta.

L’annuncio, che era atteso da qualche giorno dopo l’iter di visite mediche e firma del contratto, è quello relativo a Mkhitaryan. L’armeno, svincolato, arriva dopo tre stagioni alla Roma. Un altro rinforzo di grande qualità per Simone Inzaghi, che ora attende gli ultimi ritocchi per completare una squadra competitiva. Quattro acquisti fin qui molto importanti per l’Inter, ma c’è ancora molto da fare per Marotta e soci.