Sanzioni al Milan e non solo: arriva la decisione UFFICIALE

Arrivano nuove sanzioni per il Milan e alcuni calciatori della rosa rossonera: c’è la decisione ufficiale, il motivo delle ammende

Chiusa finalmente la questione dei rinnovi di Maldini e Massara, il Milan può adesso concentrarsi a pieno sul proprio futuro. Le ambizione sono elevate in vista della prossima stagione: c’è la chiara volontà di dare seguito alla conquista dello Scudetto, alzando l’asticella in Europa.

Servirà un aiuto importante dal calciomercato in tal senso, al fine di potenziare la rosa il più possibile. Sfumato l’obiettivo Botman (potrebbe accadere lo stesso con Renato Sanches), la dirigenza rossonera continuerà alacremente il lavoro su larga scala. Attenzione, a questo proposito, al nome di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea. L’esterno marocchino è il primo obiettivo in attacco.

Milan, dal club a Theo Hernandez e Tonali: nuove ammende UFFICIALI

Nel frattempo, arrivano nuove ammende al club e ad alcuni calciatori del gruppo di Stefano Pioli. In particolare, la società ha ricevuto un’ammenda – per responsabilità oggettiva – da 12.000 euro, Rade Krunic da 5.000 euro e Mike Maignan, Theo Hernandez e Sandro Tonali da 4.000 euro. Questa la decisione ufficiale della FIGC: il motivo ha a che fare con i comportamenti dei giocatori in questione durante la festa scudetto andata in scena per le vie della città.