De Laurentiis abbraccia il nuovo acquisto UFFICIALE: “Benvenuto”

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis subirà non pochi cambiamenti in questa finestra estiva di calciomercato sia in entrata che soprattutto in uscita. Intanto arriva un’ufficialità

Aria di grande cambiamento dalle parti di Napoli con l’addio di Insigne che ha solamente aperto una sessione di calciomercato che questa estate porterà a non pochi stravolgimenti in rosa. Mertens ad oggi è senza contratto, mentre in entrata erano già fatti colpi come Mathias Oliveira, proveniente dal Getafe, e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia, calciatore georgiano che proprio nel pomeriggio di oggi il Napoli ha anche ufficializzato con un paio di tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno azzurro ha scritto: “Benvenuto Khvicha!” e a seguire: “Che l’azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente”. Si trattava ad ogni modo di un colpo già fatto da tempo, che attendeva solamente di essere ufficializzato. Intanto Spalletti attende novità dal mercato.