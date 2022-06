Juventus-Neymar, la decisione finale stravolge il mercato

Neymar è uno dei nomi caldi di questi giorni di calciomercato: la suggestione Juventus e il ribaltone che cambia tutti gli scenari

Il romantico ritorno a Barcellona, il nuovo Chelsea pronto a prenderlo, la suggestione Juventus. Neymar negli ultimi giorni è stato un nome al centro delle voci di calciomercato.

La permanenza di Mbappe al Paris Saint-Germain, ha aperto scenari diversi per l’attaccante brasiliano. Da giorni si parla di una sua cessione, si vocifera della possibilità da parte del club transalpino di acconsentire anche ad un trasferimento in prestito e con la possibilità di pagare una parte di ingaggio.

Una ipotesi che ha acceso i riflettori su Neymar, con il brasiliano accostato anche alla Juventus. Una semplice suggestione che però tiene banco ormai da diversi giorni anche sui social. Così come tiene banco l’interesse del Chelsea per l’attaccante ex Barcellona che proprio in blaugrana potrebbe ritornare, anche se questioni di bilancio rendono più difficile qualsiasi trattativa. Ora però sul futuro di Neymar arriva dalla Francia una notizia che rappresenta un ribaltone rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus, altro che addio: Galtier si tiene Neymar

Secondo quanto riferisce ‘cnews.fr’, il nuovo tecnico in pectore del Psg Cristopher Galtier è pronto a mettere Neymar al centro del suo progetto. L’allenatore, che da qualche giorno ha lasciato il Nizza, vuole puntare su un 3-5-2 con il brasiliano ad agire da numero 10 alle spalle della coppia di attacco formata da Mbappe e Messi.

Niente cessione quindi per Neymar, sarebbe questa la scelta fatta da Galtier prima ancora di essere ufficializzato come nuovo tecnico del Psg.