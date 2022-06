Terremoto Gattuso: dimissioni per colpa dell’Inter

Dalla Spagna arriva un’ipotesi clamorosa: l’avventura di Gattuso al Valencia potrebbe già essere ai titoli di coda senza il colpo dall’Inter

Il calciomercato cambia molto nella programmazione della nuova stagione e non è semplice spesso conciliare le esigenze degli allenatori ai programmi della società. E soprattutto alle ristrettezze economiche.

Il Valencia ne è chiara espressione in questo esatto momento storico, che non è affatto facile per il club spagnolo sotto il profilo finanziario. Per la panchina comunque è stato scelto Gennaro Gattuso e, quindi, in campo ci si aspetta una dose importante di grinta e anche una guida tattica attenta. L’idillio, però, potrebbe essere già finito tra il tecnico e il suo nuovo club. In Spagna, vanno già oltre e pensano al futuro dell’ex allenatore di Milan e Napoli. ‘Elgoldigital’ scrive chiaramente: Gattuso minaccia le dimissioni se non dovesse arrivare Edin Dzeko. Il Valencia, infatti, è alla ricerca di un nuovo attaccante, che abbini possibilmente qualità ed esperienza.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Gattuso minaccia di dimettersi senza Dzeko

Con l’arrivo di Romelu Lukaku e con Paulo Dybala che attende, il futuro del bosniaco all’Inter è sempre più in bilico, ma qualcosa potrebbe cambiare. Il contratto è in scadenza solo a giugno 2023, ma, scrivono dalla Spagna, potrebbero bastare solo 2,5 milioni per prenderlo dai nerazzurri. E Gattuso l’ha richiesto espressamente. Molto dipenderà anche dalle cessioni, in ogni caso l’ex Milan vuole le garanzie necessarie. Vedremo cosa succederà: di certo, il calciomercato dei bomber è già rovente e Gattuso non vuole restare senza centravanti.