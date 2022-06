Milan a Red Bird: “Solo così può saltare”

Il Milan entro settembre passerà definitivamente nelle mani di Gerry Cardinale e della sua Red Bird: la situazione in vista del closing

Sono giorni caldi per il Milan, che deve fare soprattutto i conti con le firme di Paolo Maldini e Frederic Massara, non ancora arrivate.

La cessione del club ha creato più di un problema, bloccando di fatto diverse trattative, per le quali mancava solo il via libera da parte della proprietà. Come è noto, l’entrata in campo di Red Bird, con Gerry Cardinale, non è piaciuto a Blue Skye, che di fatto sta cercando di bloccare la cessione della maggioranza del Milan.

Un tentativo, che difficilmente andrà in porto. Lo sostiene Carlo Festa, che su Twitter scrive che “l’unico motivo che può bloccare la vendita è che Cardinale arrivi a settembre al closing senza tutti i soldi. Ma dubito”. Un’ipotesi, questa, che appare, ad oggi, dunque, poco credibile.