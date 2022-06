CMIT TV | Il Milan piazza il colpo a sorpresa: annuncio in diretta

Nel corso della nostra consueta diretta a CMIT TV è intervenuto anche il giornalista Luca Serafini che ha fatto il punto sulle questioni di casa Milan

Si tinge di rossonero la CMIT TV in diretta su Twitch con le ultime sul Milan insieme al collega Luca Serafini che ha fatto il punto della situazione: “So per certo che la nuova componente della partnership di Cardinale sta lavorando a moltissimi contratti e so anche che c’è una fiducia di massima alle scelte fatte fino ad oggi. La scorsa settimana ho condannato questo silenzio, ci sarebbe voluta una riga da parte di Elliott o Red Bird, ma mi risulta che comunque da giorni si sia praticamente ai dettagli dei contratti. Pioli sa che l’operatività sul mercato non è mai mancata”.

Spazio anche al mercato e alle occasioni che esso offre nelle parole di Luca Serafini: “Non mi stupirei se arrivassero giocatori dei quali fino ad oggi non abbiamo parlato nemmeno per un minuto”.

ASENSIO – “L’opportunità può capitare perché no, come può essere anche Ziyech o Zaniolo“.

Tra un’occasione e una suggestione di mercato non vanno quindi escluse sorprese nel mercato del Milan per Luca Serafini, che parla anche di eventuali calciatori ci cui finora non si è parlato.