Svolta dopo lo ‘scippo’ di mercato: deciso il ritorno al Milan

Non sono ancora arrivati i rinnovi di Maldini e Massara, ma il mercato del Milan si sta pian piano riaccendendo

Non è stata la miglior settimana del Milan quella che ci siamo lasciati alle spalle. In pochissimi giorni, infatti, il club rossonero è stato superato sul mercato su due obiettivi per i quali lavorava da mesi e che pensava di avere praticamente in pugno.

I due calciatori in questione sono Renato Sanches e Sven Botman, entrambi di proprietà del Lille. Maldini e Massara avevano condotto un grande lavoro di mediazione nei loro confronti da gennaio in avanti, riuscendo a bloccarli subito per sbaragliare la concorrenza. Ai rossoneri, però, è mancato l’assalto finale, quello che ha consentito a Psg e Newcastle di operare il sorpasso.

Rimanendo ancora in attesa delle firme ufficiali di Maldini e Massara per i rinnovi con il Milan, il club rossonero ha ricominciato in salita a valutare nuove alternative. Se in avanti sono schizzate in alto le quotazioni di Asensio e Ziyech, in difesa è tornato di moda un vecchio nome già noto dalle parti di Milanello.

Calciomercato Milan, Acerbi piace come alternativa in difesa

Nonostante non abbia lasciato un gran ricordo in una fase della sua vita particolarmente complicata, Acerbi dopo aver salutato il Milan ha dimostrato prima al Sassuolo e poi alla Lazio di essere un centrale di grande spessore, a tal punto da conquistare anche uno spazio fisso nei convocati della Nazionale di Roberto Mancini negli ultimi anni.

Acerbi è uno dei nomi che il Milan sta seguendo per la difesa, il preferito tra i tifosi rossoneri stando al sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it. Su Twitter, infatti, il popolo milanista ha eletto il centrale della Lazio come la miglior alternativa dopo l’affare saltato per Botman con il 36,9%. Alle sue spalle Hincapié al 30%, seguito da Diallo (23,1%) e Kehrer (10%).