Svolta Milan-Asensio, pronti 35 milioni di euro

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid e nel mirino del Milan. Tutti i dettagli

Nella lista estiva del Milan campione d’Italia c’è anche il nome di Marco Asensio. Il talento spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023, è in bilico al Real Madrid.

“Stiamo parlando con il Real della possibilità di andare via oppure no, ma ho ancora un anno di contratto. È un momento importante per me, non lo nego. Mi sento più maturo e non solo dal punto di vista calcistico. È un momento importante in cui devo decidere molte cose”, ha dichiarato recentemente l’esterno. “E anche chi sta intorno a me mi dice che devo continuare a crescere e andare avanti. Voglio fare delle cose importanti nel calcio e loro mi aiutano a raggiungere ciò a cui punto. Più che raccomandazioni o consigli, mi supportano in ciò che faccio”. Asensio è sulla lista di Maldini e Massara per le corsie d’attacco, ma non manca la concorrenza soprattutto in Premier League.

Calciomercato Milan, Arsenal all’assalto di Asensio

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, oltre al Liverpool di Klopp anche l’Arsenal sembra intenzionato a fare sul serio per Asensio. Lo spagnolo piace ad Arteta e i ‘Gunners’, riferisce il portale, sarebbero pronti ad accontentare il tecnico mettendo sul piatto i 35 milioni di euro richiesti da Florentino Perez. Una cifra difficile da pareggiare per il Milan, soprattutto a titolo definitivo in questa sessione di calciomercato.