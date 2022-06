Altra ‘incoronazione’ per Di Maria: “È come Buffon, Modric e Benzema”

Dopo aver accettato l’offerta della Juventus, arrivano nuove conferme sulla bontà dell’operazione: “È un grande colpo”

È stata una telenovela lunga oltre due mesi, ma ormai è arrivata all’epilogo: come raccontato su queste pagine, Angel Di Maria ha accettato l’offerta dei bianconeri e l’anno prossimo si esibirà sui campi della Serie A.

L’arrivo del ‘Fideo’, anche se per una sola annata, è una buona notizia per il calcio italiano e anche per Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi, poi, sono arrivate nuove dichiarazioni che spazzano via dubbi e perplessità riguardo alla bontà dell’operazione. Iker Casillas ha parlato così ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “È un grande colpo”.

Casillas non ha dubbi su Di Maria: “La Juve fa una grande operazione”

Il portiere spagnolo, che è stato compagno di Di Maria ai tempi del Real Madrid, ha voluto rassicurare i tifosi bianconeri sulle condizioni dell’argentino. “Ormai l’età dei calciatori conta relativamente, le carriere si sono allungate molto. Senza citare i 44 anni del mio amico Buffon, oggi non mancano davvero gli esempi di calciatori over 30 che giocano a grande livello. Penso a Karim Benzema e Luka Modric. Di Maria è un tipo molto attento e che si è sempre curato molto a livello fisico. Inoltre, non ha mai sofferto infortuni gravi, è integro e mi sembra sia in gran forma”.

La scelta della Juventus di andare su un profilo come Angel Di Maria ben si sposa con la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Anche Casillas, infatti, è impaziente di vederlo in bianconero: “Chiesa, Vlahovic, e stanno per chiudere con Pogba. Mi sembra che la Juventus stia facendo bene e in Allegri ha un allenatore d’esperienza. Di Maria farà fare alla Juve un ulteriore salto di qualità tanto in Serie A come in Europa”. Insomma, in conclusione l’ex portiere del Real non ha dubbi: “È un grande colpo”.