VIDEO CM.IT | Svelati i due colpi della Cremonese: “Ne stiamo parlando con la Juve”

Il vicepresidente della Cremonese, Maurizio Ferraroni, si è fermato ai nostri microfoni per commentare i movimenti di calciomercato in entrata

Intervenuto a margine dell’evento tenutosi presso il Palazzo della Regione per la premiazione per il salto in Serie A, Maurizio Ferraroni – vicepresidente della Cremonese – si è fermato ai nostri microfoni per discutere dei movimenti più caldi della società lombarda sul calciomercato.

Un club con grandi ambizioni, secondo il vicepresidente: “Da tantissimo tempo mancavamo dalla massima serie, dopo un campionato non facile. L’obiettivo primario è la salvezza, siamo una società storica ma anche giovane. Ci stiamo strutturando a livello organizzativo per allestire una squadra che sia competitiva. La proprietà ha sempre avuto successi imprenditoriali anche nello sport. Abbiamo fatto una decina d’anni di purgatorio in Serie C, finalmente poi siamo riusciti ad essere promossi. Le ambizioni della società sono forti, ma sappiamo di doverci confrontare contro realtà più forti”.

Cremonese che in Serie A dovrà fare a meno di Pecchia, artefice della promozione in panchina: “Quando se ne va uno degli artefici della promozione, sicuramente rincresce. Ma ha accettato una nuova sfida ed ha lasciato libero un contratto per soddisfare le proprie esigenze al Parma”.