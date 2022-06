Nessuna nuova offerta: 72 ore prima dell’addio

Un calciatore, dopo una lunga telenovela, è sempre più vicino a lasciare il club a parametro zero. Sono ore caldissime per decidere il futuro

Quella di Ousmane Dembele è una telenovela che ci accompagna da diverso tempo sul calciomercato. E che adesso, in un senso o nell’altro, si sta avvicinando ai titoli di coda.

L’esterno d’attacco francese, infatti, è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2022 e oggi è andato in scena un nuovo incontro tra il suo entourage e il Barcellona. Alla finestra, restano club importantissimi come PSG, Chelsea e altre big inglesi, ma la priorità intanto è capire come finirà con i blaugrana. E oggi è stato fatto un altro passo importante in tal senso.

Dembele sempre più lontano dal Barcellona: sono i giorni decisivi

In molti nell’incontro di oggi si aspettavano un’offerta da parte del Barcellona. In realtà, il club blaugrana non ha avanzato nessuna nuova proposta. Il Fpf non consente ritocchi al rialzo, ma così l’entourage del calciatore non ha intenzione di dire sì. A riportarlo è ‘Sport’. Insomma, ognuno è fermo sulla sua posizione e, a queste condizioni, l’affare non si fa. Ora le parti si sono date 48-72 ore perché la situazione si sblocchi, altrimenti sarà addio.