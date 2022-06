Allegri lo vuole subito: la Juve supera tutti per il bomber

La Juve cerca il nome giusto per completare l’attacco. Una pista in particolare potrebbe tornare presto di moda

È passato più di un anno: la Juve aveva messo nel mirino un talento italiano, attaccante puro, faceva decisamente più freddo e in molti si chiedevano se fosse all’altezza.

Stiamo parlando di Gianluca Scamacca che, diversi mesi dopo, ha davvero poco da dimostrare, ma ancora tanto da crescere. Il bomber del Sassuolo, infatti, ha dimostrato a suon di gol e giocate di non essere uno qualsiasi nel panorama italiano e anzi di poter fare la differenza nel presente e nel futuro. L’Inter e il Milan hanno seguito per diversi mesi il calciatore, i bianconeri alla fine si erano defilati, e intanto il prezzo è lievitato, fino a raggiungere i 40-50 milioni di euro. Si è fatto sotto il PSG, ma tutto potrebbe presto cambiare per il calciatore ex Genoa.

Torna di moda la Juve: Scamacca è una richiesta di Allegri

A entrare in scena, in questa telenovela di calciomercato, è Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, nel caso in cui Alvaro Morata non restasse a Torino, Scamacca sarebbe il nome individuato dal tecnico livornese per prendere il suo posto in rosa. Da capire se i costi dell’operazione sarebbero davvero sostenibili per la Juve e come la presenza del bomber italiano si incastrerebbe con quella di Dusan Vlahovic. La dirigenza bianconera, però, sogna un altro colpo di livello in attacco e Scamacca stavolta potrebbe essere il nome giusto.