Nuova squadra in Serie A per Ilicic: addio all’Atalanta

Ilicic è pronto a cambiare aria: addio all’Atalanta ma permanenza ancora in Serie A. Ecco la scelta dell’ex Palermo

E’ stata una stagione complicata per Josip Ilicic. L’attaccante classe 1988 ha giocato davvero poco con la maglia dell’Atalanta: solo 24 match, in cui ha realizzato quattro goal e cinque assist.

Nel 2022 non è praticamente mai sceso in campo, disputando due spezzoni di gara, contro l’Udinese a gennaio e contro l’Empoli, all’ultima giornata.

Il match del 21 maggio potrebbe davvero essere l’ultimo con i colori del club bergamasco addosso. Il contratto di Ilicic è in scadenza il 30 giugno 2023 e un suo addio all’Atalanta si sta facendo sempre più probabile: Repubblica.it, parla del Bologna come una pista concreta. L’affare, dunque, potrebbe andare in porto. A volere il giocatore sarebbe Giovanni Sartori, ex bergamasco, oggi al club rossoblu.