Bale ‘vede’ bianconero: c’è l’accordo col nuovo club

Gareth Bale firma da parametro zero visto che il Real Madrid ha ufficializzato il non rinnovo del contratto del gallese in scadenza il 30 giugno

Gareth Bale ha trovato una nuova squadra. In scadenza fra cinque giorni col Real Madrid, che ha già ufficializzato la decisione di non rinnovargli il contratto, il gallese era stato di riaccostato al Milan ma il suo futuro non sarà nel campionato di Serie A.

Stando a ‘The Guardian’, Bale ripartirà dalla Major League Soccer statunitense. Il classe ’89 ha trovato un accordo su base annuale coi Los Angeles Fc, ovvero la stessa squadra con cui si è da poco legato l’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini.