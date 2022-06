Calciomercato, UFFICIALE: Romagnoli ha firmato

Arriva l’ufficialità con Romagnoli che ha firmato il nuovo contratto: il difensore pronto ad una nuova avventura

Simone Romagnoli è un nuovo giocatore del Parma. Il difensore centrale classe 1990 lascia l’Empoli per accasarsi in Emilia. A comunicarlo è stata la società toscana, che saluta dunque Romagnoli dopo tre stagioni e mezzo. Il difensore era approdato in azzurro nell’estate 2017 per poi tornare nel luglio 2019 dopo un prestito di un anno e mezzo prima a Bologna e poi a Brescia. Il giocatore lascia la Toscana a titolo definitivo, dopo aver collezionato oltre 100 presenze con il club azzurro.

Questo il comunicato dell’Empoli a riguardo:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Romagnoli”.