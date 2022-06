CMIT TV | Speciale Mercato e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale dedicato al Mercato: tutto in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale dedicato al mercato in Serie A: tutte le ultime sulle strategie di Milan, Inter e Juventus, con un approfondimento sul rinnovo di Paolo Maldini e sul possibile approdo a Torino di Leandro Paredes.

Conducono Riccardo Meloni e Marco Giordano, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it. Inoltre, come sempre, saranno con noi tanti ospiti per approfondire al meglio tutto i temi di giornata.