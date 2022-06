CMIT TV | Fagioli, l’agente non ha dubbi: “Questo è il percorso da seguire”

Andrea D’Amico, agente tra gli altri di Nicolò Fagioli, è intervenuto alla CMIT TV per parlare anche di Okoli e Insigne

Alla CMIT TV in diretta su Twitch è intervenuto Andrea D’Amico, agente tra gli altri di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus.

FAGIOLI-JUVENTUS – “Il percorso da seguire è questo: rinnovare con la Juventus per restarci”.

OKOLI-SALERNITANA – “Non ne abbiamo mai parlato, abbiamo deciso di parlare prima con la famiglia del ragazzo e poi con l’Atalanta”.

INSIGNE – “Penso che sia stata la scelta perfetta per il ragazzo, arriva per un grande uomo e un grande calciatore la possibilità di avere una nuova frontiera, un’esperienza nuova per poter far sognare altri milioni di tifosi”.