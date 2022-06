Leao e l’addio al Milan: spunta il doppio ‘indizio’

In stand by il discorso rinnovo, con adeguamento dello stipendio, di Rafael Leao. E dalla Spagna rilanciano la candidatura del top club. Milan in allarme

In attesa che vengano ufficializzati i rinnovi di Maldini e Massara, tra i tifosi del Milan c’è un po’ di apprensione per quanto riguarda Rafa Leao. Uno dei grandissimi protagonisti della cavalcata Scudetto potrebbe dire addio in questo calciomercato estivo dato che i discorsi per il rinnovo – con adeguamento dello stipendio: la richiesta sarebbe di 7 milioni netti – sono in stand by e che sul portoghese ci sono almeno due-tre top club europei.

Al di là delle smentite, sul classe ’99 è forte soprattutto il Real Madrid. Gli spagnoli non sembrano intenzionati a pagare la clausola da 150 milioni di euro, ma una ‘follia’ non è da escludere dopo che è stato perso Mbappe. In casa Real c’è chi ‘sponsorizza’ molto l’acquisto di Leao, tra questi i due brasiliani Vinicius e Rodrygo.

Calciomercato Milan, doppio indizio ‘social’ per Leao al Real Madrid

Come riporta ‘planetamadrid’, sia Vinicius che Rodrygo hanno iniziato a ‘seguire’ Leao su Instagram, mossa che in chiave calciomercato può significare nulla ma che spesso e volentieri ha invece detto tanto. Per l’ex Lille si potrebbero muovere anche i due Manchester, specie il City di Guardiola, a quanto pare suo grande estimatore.