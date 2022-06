Empoli, colpo in attacco: arriva il bomber a parametro zero

L’Empoli mette a segno un colpo importante in attacco, i toscani si assicurano un bomber a parametro zero: di chi si tratta

Rinforzo in arrivo per l’Empoli. I toscani, a caccia di un attaccante per la prossima stagione, si assicurano un bomber di categoria, dopo un blitz compiuto in serata.

Il ds Accardi mette le mani su Mattia Destro, svincolato dopo la fine della sua avventura con il Genoa e 20 reti realizzate nelle ultime due stagioni. L’accordo è per un anno di contratto con opzione per il secondo, visite mediche in programma lunedì.