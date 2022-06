Lascia il Dortmund, ufficialità in arrivo: il centrocampista ha deciso il suo futuro

Il centrocampista lascia il club tedesco, ecco qual è il suo futuro

Il Borussia Dortmund continua a perdere i pezzi. Dopo la cessione di Haaland, i gialloneri dovranno fare i conti con l’addio di un altro titolare.

A lasciare il Westfalen Stadium è Axel Witsel, che saluta il club dopo quattro stagioni nella Ruhr. L’ex storico ‘mister X’ del Milan ha terminato la naturale scadenza del contratto per cambiare squadra ed ha già deciso il suo futuro.

Witsel ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid, sarà un nuovo giocatore del Cholo Simeone. Un rinforzo di esperienza per il centrocampo dei Colchoneros, che puntano ad alzare il tasso tecnico della rosa e ad avere quella profondità necessaria per competere su tutti i fronti nella prossima stagione.

Wistel, futuro deciso: andrà all’Atletico Madrid

I media spagnoli hanno riportato la notizia già nella giornata di ieri, ma l’ufficialità è attesa in queste ore. Il belga è già virtualmente un giocatore dell’Atletico Madrid.

In questa stagione Witsel è stato un giocatore importante per il Dortmund. 40 presenze complessive in stagione tra Bundesliga, Champions League, Europa League e coppe nazionali, con anche due gol all’attivo. A fruttare della sua esperienza sarà ora il club spagnolo: vedremo se sarà l’innesto giusto per rimettersi in corsa per il titolo.