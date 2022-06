È la settimana di Bremer: fissato l’incontro che deciderà il derby di mercato

Il futuro di Bremer sta per essere svelato, con il Torino che ha fissato l’incontro con una delle principali pretendenti: ci siamo

È stato uno dei migliori difensori del campionato e, ora, è uno dei pezzi pregiati sul Calciomercato: il futuro di Gleison Bremer si deciderà a brevissimo.

Per il centrale brasiliano stiamo vivendo un vero e proprio derby di mercato, con Inter e Milan tra le squadre più interessate e la Juventus sullo sfondo. Ad essere in vantaggio, al momento, sono i nerazzurri che nelle prossime settimane sono pronti a dare la zampata decisiva. Fissato l’incontro che potrebbe decidere le sorti di Bremer e spostare ancora una volta gli equilibri in Serie A.

Calciomercato Inter, fissato l’incontro col Torino | Accelerata per Bremer

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Inter e Torino si incontreranno nella prossima settimana per discutere di Gleison Bremer. Piero Ausilio incontrerà Davide Vagnati per trovare una soluzione in grado di accontentare tutte le parti in causa e andare a dama per il centrale brasiliano.

Le sensazioni sono positive per i nerazzurri, che vogliono anticipare la concorrenza di Milan, Juventus e di altri club esteri. Beppe Marotta, forte di un accordo raggiunto da tempo col giocatore, è consapevole anche delle due clausole presenti nel contratto del brasiliano: 25 milioni per la cessione in estate, 15 milioni per l’addio a gennaio. Per non permettere ad altri club di inserirsi e ‘soffiare’ Bremer, l’Inter cercherà di accelerare e chiudere nelle prossime settimane.