CMIT TV | Valcareggi non ha alcun dubbio: “Vogliamo il NapolI”

Nel corso del pomeriggio della CMIT TV è intervenuto anche Furio Valcareggi, agente del calciatore del Napoli Alessio Zerbin. Il punto sul suo futuro

Spazio anche al Napoli nel pomeriggio della CMIT TV con l’intervento in diretta su Twitch di Furio Valcareggi, agente tra gli altri anche di Alessio Zerbin, esterno offensivo già svezzato anche da Roberto Mancini in Nazionale e reduce da un’ottima stagione in Serie B al Frosinone: “Mi sono inc….to molto, Zerbin è un calciatore del Napoli e vogliamo solo Napoli! Poi mi chiedono: “Piace?”. A tutti ovviamente, ma noi vogliamo gli azzurri, dove sarebbe meglio del Napoli, ha sudato la vita per arrivare qui. A me l’Udinese non ha mai chiesto nemmeno che ore sono, faccio fatica a pensare che Pierpaolo Marino non sia passato da me”.

Valcareggi ha quindi proseguito ribadendo il concetto relativo alla voglia di giocarsi le proprie carte al Napoli dopo i prestiti delle ultime annate: “Ma cosa andiamo a cercare, per fare un po’ di asta? Zerbin non ce l’ha chiesto nessuno, è un calciatore del Napoli calcio. Ce la giochiamo con i calciatori del Napoli perché ci sentiamo forti”.

Alla luce anche della chiamata di Roberto Mancini, appare quindi il momento giusto per il salto di qualità di Alessio Zerbin, che il Napoli acquistò circa 6 anni fa dal Gozzano, pensando per lui ad un processo di crescita e maturazione attraverso una serie di prestiti. L’ultimo, quello di Frosinone in B, ha portato il classe 1999 sia ad assaggiare la Nazionale che a chiudere un’annata da protagonista con ben 9 gol e 3 assist.