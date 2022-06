CM.IT | Calciomercato Roma, c’è il sì di Guedes: Mendes lavora per lo sconto

La Roma è a lavoro per chiudere un altro colpo importante. Jose Mourinho aspetta a braccia aperte Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes attende la Roma. Jorge Mendes sta lavornado in prima persona per portare in Italia l’attaccante portoghese, autore di 13 reti e sei assist nella stagione passata.

Il Valencia è disposto a negoziare la sua cessione, necessaria per questioni di bilancio, ma continua a tenere alto il prezzo del suo cartellino. Il club Ché chiede intorno ai 40 milioni di euro e, per ora, non ha aperto all’inserimento di contropartite tecniche nell’affare, nonostante i romanisti possano offrire di nuovo Diawara, che già sfiorò i valenciani a gennaio e resta un profilo gradito.

Il giocatore, da parte sua, vive la situazione con estrema tranquillità. Ha ancora un contratto lungo (fino al 2024) e attende gli eventi senza fretta. Il Valencia gli ha garantito che durante questa sessione di calciomercato cambierà squadra e un approdo alla Roma lo intriga parecchio. Il suo sì già c’è, dunque, mentre ora bisogna limare le richieste degli spagnoli. Nessuno, finora, ha messo sul tavolo i 40 milioni di euro richiesti per il cartellino di Guedes: il prezzo dovrà calare e la Roma, con l’aiuto di Mendes, è in prima fila per approfittarne.