VIDEO CM.IT | Da Sensi-Monza a Pessina all’Inter: l’agente esce allo scoperto

In questo caldissimo martedì pomeriggio di incontri è stato protagonista alla sede dell’Inter anche l’agente Beppe Riso: il punto da Carboni a Sensi e Gagliardini

L’Inter non lavora solo sulle entrate ma anche sulle uscite e a tal proposito nel pomeriggio alla sede nerazzurra c’era anche il noto procuratore Beppe Riso per un summit sul futuro di alcuni calciatori. Tanti gli assistiti dell’agente che all’uscita dall’incontro ha anche speso una manciata di parole con i giornalisti presenti, tra i quali anche l’inviato di Calciomercato.it.

Riso a fine summit ha fatto il punto della situazione a partire dal giovane Franco Carboni, passando anche per Sensi e Gagliardini: “Stiamo lavorando per Carboni al Verona, c’è anche il Cagliari. Sensi Monza o Fiorentina? Non ne abbiamo parlato. Gagliardini non parte. Pessina all’Inter? Il mercato è lungo. Frattesi? Presto per parlarne”

Ecco il tweet del nostro inviato in merito all’intervento dell’agente Riso:

Dal nostro inviato Giorgio Musso