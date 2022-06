Lo ha già comunicato al Real: Ancelotti lo perde a zero

Sorpresa in casa Real Madrid che si prepara a salutare uno dei pilastri delle ultime stagioni

Come un fulmine a ciel sereno, nel pomeriggio dalla Spagna è uscita una notizia che riguarda un addio inaspettato. Uno dei pilastri delle ultime stagioni del Real Madrid, grande protagonista anche nel successo dell’ultima Champions League con Carlo Ancelotti, avrebbe già comunicato al club il mancato rinnovo.

Come rivelato da ‘SER Deportivos’, il Real Madrid con ogni probabilità perderà il prossimo giugno 2023 Toni Kroos. Una scelta parecchio sofferta quella del forte centrocampista tedesco, già annunciata al club ad un anno dalla scadenza del contratto. Dirigenza ‘blanca’ che ha accolto con grande sorpresa la decisione, ma che allo stesso tempo ha mostrato grande rispetto.

Stiamo parlando infatti di un giocatore entrato a pieno titolo nella storia del Real Madrid a suon di successi, centrocampista di classe sopraffina tra i top in Europa dell’ultimo decennio. Probabilmente i tanti infortuni muscolari dell’ultimo anno ed il rinnovamento portato avanti dagli spagnoli prima con Camavinga e adesso con Tchouaméni rischierebbe di togliergli spazio e protagonismo.

Una volta scaduto il contratto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno 2023, dunque, Toni Kroos lascerà definitivamente il club. A partire dal prossimo gennaio, vale a dire a sei mesi dalla scadenza, il 32enne tedesco potrà già firmare un eventuale preaccordo con una nuova società. Una grande opportunità di mercato per il calcio italiano, in particolare per la Juventus che in passato è stata accostata al ragazzo.