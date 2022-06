Milan, c’è la svolta tanto attesa: doppio accordo

Il Milan accelera e sblocca il suo mercato, doppia intesa vicinissima per i rossoneri: i dettagli dell’accordo

Il Milan della nuova era Red Bird fatica, per il momento, a decollare. Tante situazioni in stand-by per quanto concerne i rossoneri, che entrano però in una settimana importante, nella quale è tutto pronto per siglare un doppio accordo determinante per il mercato.

Si tratta dei rinnovi di contratto (in scadenza al 30 giugno) di Maldini e Massara, attesissimi da tutto l’ambiente e che con la nuova proprietà possono essere finalmente sbloccati. Cardinale, dopo il primo colloquio con Maldini, si era detto entusiasta e voglioso di proseguire un rapporto fruttuoso per il Diavolo. Il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola riferisce dei chiarimenti avvenuti, relativamente ai rapporti interni tra le varie aree del club, e di un’intesa che dovrebbe essere formalizzata sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno per entrambi i dirigenti. Una doppia mossa che può poi sbloccare le varie trattative in entrata che al momento hanno subito fisiologici rallentamenti.